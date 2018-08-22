الحلول التقنية.. سلاح الكهرباء للتغلب على الزحام في الحج

المواطن - المشاعر المقدسة

كيف يتمكن المختصون بالشركة السعودية للكهرباء من سرعة معالجة الأعطال الطارئة بالمخيمات والمواقع المزدحمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومناقلة الأحمال بشكل سريع في موسم الحج، خاصة في ظل الحرارة الشديدة بفصل الصيف والتي تتطلب سرعة وصول الفرق الفنية للمخيمات التي قد يتواجد بها كبار سن قد لا يتحملون استمرار انقطاع الخدمة الكهربائية لفترات طويلة؟

جاءت الإجابة على لسان المهندس عبد الله بن غازي الحازمي، مدير مركز العمليات والتحكم لـ”السعودية للكهرباء” في المشاعر المقدسة، الذي أكد أن الشركة تستخدم الأنظمة الآلية والحلول التقنية في معالجة الكثير من المشكلات الطارئة التي قد تواجه الخدمة الكهربائية في المشاعر المقدسة بسبب الزحام، مشيراً إلى أن الشركة لديها نظام التحكم الآلي (DAS) الخاص بشبكات التوزيع بمشعر منى لسرعة عزل الأعطال وإعادة الخدمة بشكل آلي وتعزيز موثوقية الشبكة.

وأضاف الحازمي أن “السعودية للكهرباء” تستخدم أيضاً النظام الآلي لإدارة الفرق الميدانية (FFMS)، وهو نظام تقني لتخطيط ومتابعة الأعمال الميدانية، وسرعة توجيه الفرق الفنية إلى المواقع المختلفة، مؤكداً أن فرق الصيانة والطوارئ تستخدم الدراجات النارية لسرعة الوصول إلى المخيمات ومواقع الأعطال الطارئة التي تتطلب تواجدا مباشرا من المختصين بالشركة، بمتابعة لحظيه من الخبراء والمهندسين في مركز العمليات والتحكم الخاص بالشركة في مشعر منى.

وأشار مدير مركز العمليات والتحكم في المشاعر المقدسة إلى حرص الشركة على الاستفادة من التقنيات والأنظمة الحديثة في كافة أعمالها وخاصة ما يتعلق بمتابعة الأحمال، مشدداً على أن إدارة الشبكة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة لحج هذا العام 1439هـ تعمل وفق أعلى مستوى من الجاهزية والاستمرارية، وأن الخطة التشغيلية الكهربائية تسير وفقا لما هو مخطط له، وأن المشاريع الكهربائية الجديدة وتواجد أكثر من 1500 مهندس وفني وإداري من منسوبي الشركة في المشاعر المقدسة أسهم في نجاح الخطة التشغيلية الكهربائية، سعياً لتوفير أقصى سُبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

يُذكر أن قدرات التوليد المتاحة بالمنطقة الغربية التي وفرتها “السعودية للكهرباء” تبلغ هذا العام (21751) ميجاوات، وأن فائض التوليد بها يصل إلى (4839) ميجاوات بنسبة (22.2) في المائة في ظل توقعات الشركة بأن يصل الحمل الذروي هذا العام (17791) ميجاوات.