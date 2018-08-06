الحميدي يوجه بإعادة تعديل واجهة صناعية أبها ومعالجة ملاحظات تصميم العبارات

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

وجه أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي بضرورة معالجة ودراسة بعض الملاحظات في تصميم العبارات في حي المنسك وحي المروج في أبها.

كما أمر بتحسين المنظر العام لممشى حي المروج من خلال تشجيره وتحسين الموقع بشكل عام وإعادة تعديل واجهة صناعية مدينة أبها وإزالة المركبات التالفة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الحميد صباح اليوم على عدة مواقع شملت أعمال الأمانة القائمة ضمن مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وغيرها.

وشملت الجولة مشاريع حي المنسك وحي المروج وحي الموظفين والبديع ووادي لعصان إضافة إلى ممشى حي المروج وصناعية أبها، حيث استمع الحميدي إلى شرح مفصل عن مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول من قبل المهندسين المختصين.