الحوثيون يقتلون بعضهم في الساحل الغربي

المواطن - متابعة

أكدت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، أنّ اقتتالاً اندلع بين مسلحي ميليشيات الحوثي الإيرانية؛ الأمر الذي تسبب في مقتل وإصابة عدد منهم.

وبحسب “سكاي نيوز”، نشبت الاشتباكات بين الحوثيين، إثر إقدام أفراد نقطة أمنية تابعة لما يسمى بـ”جهاز الأمن الوقائي” التابع للميليشيات على فتح النيران على مسلحين فروا من جبهة الساحل الغربي لليمن.

وقالت المصادر: إن عناصر الجهاز أطلقت النار على مركبتين كانتا تُقلان مسلحين حوثيين أثناء المرور عبر النقطة، بعد اتهام مَن كانوا بداخلهما بالفرار من جبهة الساحل الغربي.

وأقدم أفرد النقطة الأمنية ذاتها على خطف 10 من عناصر الميليشيات بتهمة “التفريط والفرار” من جبهة الساحل، غالبيتهم أطفال واقتادوهم إلى جهة مجهولة.