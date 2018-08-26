الحوثي يضرب بالقوانين الإنسانية عرض الحائط ويحتجز شاحنات المساعدات في الحديدة

المواطن - واس

استنكرت الحكومة اليمنية منع ميليشيات الحوثي ‏الانقلابية دخول الفرق الطبية التابعة للجنة ‏الدولية ‏للصليب الأحمر الدولي الى منطقة الدريهمي جنوب ‏الحديدة لتقديم الدعم الإنساني ‏للسكان في تلك المنطقة.‏

وأشار وزير الإدارة المحلية في الحكومة رئيس اللجنة ‏العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح إلى ‏مواصلة الميليشيا ‏الحوثية احتجازها لعدد من الشاحنات الاغاثية في ‏محافظات الحديدة وإب ‏وذمار وإقامة حواجز تفتيش في ‏الطرق الطويلة بين المحافظات الخاضعة لسيطرتها ‏لاحتجاز ‏الشاحنات الاغاثية واجبار المنظمات الاغاثية ‏على دفع الرسوم الباهظة.‏

وقال في تصريح، أوردته وكالة الأنباء اليمنية إن إقدام الميليشيات على ‏منع الفرق ‏الطبية التابعة للصليب الأحمر وإعاقة عمل المنظمات ‏الإنسانية واحتجاز الشاحنات ‏الاغاثية تعد اعمالاً ‏ارهابية وتتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية ‏ويستدعي من المجتمع ‏الدولي تحمل المسؤولية ‏الإنسانية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.‏

ودعا الوزير منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم ‏المتحدة في اليمن، ليزا غراندي إلى التدخل ‏العاجل والعمل ‏الجاد واتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول الفرق الطبية ‏الى المناطق المنكوبة في ‏المحافظة وتقديم الدعم ‏والرعاية للسكان في محافظة الحديدة وسرعة التدخل ‏للإفراج المباشر ‏عن الشاحنات الاغاثية في محافظات ‏الحديدة وآب وذمار.‏

كما طالب فتح المسؤولة الدولية بإدانة الميليشيات ‏الانقلابية بشكل واضح وصريح وتحميلها ‏المسؤولية ‏الكاملة عن إعاقة عمل المنظمات الإنسانية واتخاذ ‏الحلول الكفيلة بمنع تكرار مثل ‏هذه التصرفات التي ‏تؤثر بشكل مباشر على الوضع الإنساني ومخاطبة ‏الهيئات الأممية ‏ومجلس الأمن بكل التصرفات ‏الإرهابية التي تمارسها الميليشيات بحق الاعمال ‏الاغاثية ‏والإنسانية.‏