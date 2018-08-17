الحياة تعود لسكان الحي الحضاري بخميس مشيط بعد 40 يومًا من الضوء واللون

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

تنفس سكان الحي الحضاري والأحياء المجاورة بخميس مشيط الصعداء بعد انتهاء فعالية الضوء واللون، التي أقيمت بشارع المركز الحضاري المزدوج، حيث تم إغلاق الشارع المؤدي إلى الحي الحضاري لمدة 40 يومًا.

وتسبب الوضع في اضطرار السكان إلى سلك طرق أخرى للوصول إلى منازلهم عبر عدد من الأحياء، بالإضافة إلى إزعاج أصحاب المنازل المجاورة للفعالية من بعد المغرب إلى منتصف الليل.

وشدد الأهالي على ضرورة تغيير مكان الفعالية العام المقبل وإقامتها داخل مضمار ملعب مركز الأمير سلطان الحضاري أو مكان آخر وعدم تكرار إغلاق الشارع الذي تسيب في معاناة جعلت السكان يحتفلون بنهايتها عند مشاهدتهم إزالة محتوياتها وفتح الشارع أمام حركة السير.