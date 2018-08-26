الحيل الزمول يتنافسون بأشواط الماراثون في مهرجان ولي العهد للهجن

المواطن - واس

تنطلق صباح غدٍ، سباقات الماراثون ضمن مهرجان ولي العهد للهجن، والمقام على ميدان محافظة الطائف، وتتضمن شوطين الأول للسعوديين، والثاني مفتوح، وكلا الشوطين مسافته 10 كم، مخصصة للهجن الحيل الزمول.

وبين المركز الإعلامي لمهرجان ولي العهد للهجن، أنه تم رصد جوائز للمراكز العشرة الأولى، حيث خصصت جائزة سيارتين للفائزين بالمركز الأول في الشوطين، إضافة إلى رصد جوائز مالية تقدر بـ436 ألف ريال سعودي، للفائزين من المركز الثاني إلى المركز العاشر، موزعة كالتالي: الفائز بالمركز الثاني 75 ألف ريال، والمركز الثالث 50 ألف ريال، والمركز الرابع 30 ألف ريال، والخامس 20 ألف ريال، والسادس 15 ألف ريال، فيما ينال الفائز بالمركز السابع مبلغ 10 آلاف ريال، والمركز الثامن 8 آلاف، أما المركز التاسع 6 آلاف، ومبلغ 4 آلاف ريال للفائز بالمركز العاشر.

ودعا المركز الإعلامي، جميع المشاركين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وشروط المشاركة والشروط العامة للمهرجان، مشيرًا إلى أن لجنة التحكيم والخط تعمل على رصد الهجن المتنافسة بدقة وذلك باستخدامها لتقنية الكاميرات المثبتة ونظام الفيديو في خط النهاية لضمان دقة النتائج، وستقوم بإعلان النتائج في حينه.