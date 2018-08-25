الخارجية اليمنية: ما نشرته اليونيسيف حول حادث الدريهمي مغالطات 

المواطن - متابعة

أكدت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت، أن حادث الخميس الماضي في منطقة الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة، ناجم عن إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية لصاروخ استهدف المنطقة، وراح ضحيته عدد من الأبرياء، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أعداد الضحايا.

وأضافت الخارجية اليمنية، في بيان نشرته وكالة “سبأ” الرسمية، “أنها ‏تابعت باستغراب ما نشرته ممثلة اليونيسيف في اليمن، السيدة ميرتشل ريلانيو، في تغريدة على صفحتها بموقع “تويتر” الخميس الماضي، والتي أشارت فيها إلى أن 4 نساء وكل أطفالهن (22 طفلًا)، بالإضافة إلى 4 أطفال آخرين قُتلوا في الدريهمي، قرب الحديدة وما تلاها من اتهامات لتحالف دعم الشرعية في تصريحات لمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، السيد مارك لوكوك، والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف، السيدة هنريتا فور”.

وقالت الخارجية اليمنية: إن البيانات العديدة التي صدرت عن منظمات الأمم المتحدة في حوادث سابقة معتمدة على معلومات مصدرها وزارة الصحة والمستشفيات التي تسيطر عليها الميليشيا الانقلابية، أو منظمات محلية تديرها عناصر موالية للانقلابيين، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل التواصل مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي للتحقق من تلك المعلومات.