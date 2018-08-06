الخدمات النسائية بالمسجد النبوي.. خدمات عديدة والهدف خدمة ضيوف الرحمن

المواطن - واس

كثفت إدارة الخدمات النسائية التابعة لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها خلال موسم الحج إيمانًا منها بواجبها والأمانة الملقاة على عاتقها لخدمة الزوار تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.

وأشارت مديرة إدارة الخدمات النسائية بالوكالة سميرة بنت لافي المولد إلى أن الإدارة تقدم عدة خدمات، من ضمنها متابعة البلاغات والإشراف على الصيانة في حال احتياج إحدى الإدارات النسائية إلى عمل بلاغ في أمر ما متعلق بالصيانة أو النظافة حيث يتم إنشاء بلاغ من قبل إحدى موظفات وحدة التشغيل والصيانة وتقييده وكذلك إنشاء البلاغات الإلكترونية داخل وحدات الإدارة حتى يتم تسديد جميع البلاغات وإغلاقها من قبل الموظفة المنشئة للبلاغ.

وأفادت أن الإدارة تقوم بالإشراف على أعمال النظافة والسجاد والسقيا، كما تحرص على متابعة موظفات وحدة الإشراف على النظافة بصورة يومية من تنظيف للسجاد والأرضيات وتطهيرها في المصليات والساحات النسائية والمرافق التابعة لها، وتعمل على وضع حافظات سقيا زمزم ونظافتها وحصر أعدادها بشكل يومي وتدوينه في التقرير، وفي حال نفاد الحافظات من الماء يتم إنشاء بلاغ لإمداد المصليات بحافظة إضافية.

ومن الخدمات التي تقدمها الإدارة استقبال الحالات المرضية داخل المسجد النبوي وطلب الإسعاف لها وتلقي البلاغات من الموظفات عند وجود حالة مرضية في المصليات ومباشرة الحالة المرضية من قبل الموظفات.

ومن ضمن الخدمات متابعة حراسة دورات المياه النسائية واحتياجات المواقع إلى الصيانة والعمل على متابعة الأمن والنظام في جميع المواقع وتقديم المساعدات الممكنة للمستفيدات وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال، وكبيرات السن والمرضى.

وتحرص الإدارة على متابعة موائد الإفطار من خلال تسجيل بيانات القائمات على إعداد الموائد من خلال الهوية الوطنية أو الإقامة النظامية على البوابة الإلكترونية وتسليم الرابط الخاص بموائد الإفطار إلى الراغبات في إعداد الوجبات وذلك لإدخال بياناتهن الشخصية، ومراجعة القائمات على الموائد وعقد اجتماع مع الراغبات في إعداده وطباعة التصريح بعد التأكد من البيانات المدخلة وتسليمه للمستفيدة.