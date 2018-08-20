الخدمة المدنية تدعو المسجلين في جدارة وساعد لتحديث بياناتهم

المواطن - الرياض

دعت وزارة الخدمة المدنية، جميع المسجلين في منظومة التوظيف الإلكترونية جدارة وساعد لتحديث بياناتهم قبل نهاية يوم السبت الموافق 28/ 12/ ١٤٣٩هـ.

وأوضحت الخدمة المدنية، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن ذلك لضمان دقة المعلومات واكتمال ملفات المتقدمين للمفاضلات الوظيفية القادمة.

وفي سياق آخر، شدد مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسَّسي، والمتحدِّث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، سلطان الظاهر، على عدم الثقة في مقدمي الخدمات الزائفة من جهات أو أفراد أو حسابات تويتر، والتي تعرض خدمات التوظيف أو التسجيل في “جدارة”.

وحذر الظاهر، في تغريدة له عبر “تويتر”، من أن إفشاء معلوماتك الشخصية أو بيانات السجل المدني قد يدفع إلى التلاعب ببيانات المتقدمين واستخدام هذه المعلومات بشكل غير نظامي.