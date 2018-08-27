الخدمة المدنية توجه رسالة للمسجلين في منظومة التوظيف الإلكترونية جدارة وساعد

الخدمة المدنية توجه رسالة للمسجلين في منظومة التوظيف الإلكترونية جدارة وساعد

2018/08/27
الساعة 1:36 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

دعت وزارة الخدمة المدنية جميع المسجلين في منظومة التوظيف الإلكترونية “جدارة وساعد” إلى تحديث بياناتهم قبل نهاية يوم السبت الموافق 1439/12/28هـ.

وأضافت وزارة الخدمة المدنية أن ذلك يستهدف ضمان دقة المعلومات واكتمال ملفات المتقدمين للمفاضلات الوظيفية القادمة .

وأشارت الخدمة المدنية إلى أن تحديث البيانات عبر جدارة يتم من خلال الرابط التالي (هنا).
أما تحديث البيانات عبر ساعد فيتم من خلال الرابط التالي (هنا) .

وتابعت الخدمة المدنية أنه يمكن معرفة الإعلانات المتبقية من الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها للعام المالي (1439 / 1440هـ) التي ستنطلق في محرم، من خلال الرابط التالي (هنا) .


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