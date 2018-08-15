الخرطوم تغرق .. تعليق الدراسة والنيل يبتلع 22 طفلًا سودانيًا وامرأة

المواطن - متابعة

تواصل هطول أمطار غزيرة على العاصمة السودانية الخرطوم منذ فجر اليوم الأربعاء، وسط تحذيرات من حدوث خسائر مادية.

وتم تعليق الدراسة في جميع مدارس الخرطوم حتى انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

ونشر مغردون صورًا لمركبات غمرتها المياه فيما تتواصل عمليات الإنقاذ للعالقين.

من جهة أخرى أعلنت السلطات السودانية اليوم أن 23 شخصًا بينهم 22 تلميذًا لقوا حتفهم نتيجة غرق مركب كان يقلهم في نهر النيل شمال الخرطوم.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن التلاميذ كانوا في طريقهم إلى المدرسة.

وأضافت “توفي صباح اليوم بمحلة البحيرة بولاية نهر النيل 22 تلميذًا وامرأة في حادث غرق مركب كان يقلهم من منطقة الوحدة الإدارية بكبنة، حيث كانوا في طريقهم إلى المدارس”.