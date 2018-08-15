الخضيري يرد على مقطع استخدام البامية بديلاً عن الأنسولين

المواطن- دليل العمري - الرس

نفى عالم الأبحاث في تخصص المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، صحة ما أشيع مؤخراً في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يشار فيه إلى أن البامية.. علاج لـ مرض السكري وأنها بديل للأنسولين .

وقال الخضيري عبر حسابه الرسمي على “توتير” بالنسبة المقطع حول شرب منقوع البامية ؛ فلا توجد دراسة أو إثبات علمي على أنها تعالج السكر أو أنها بديل للأنسولين!

ونصح الخضيري مرضى السكر بأن لا ينخدعوا وراء مثل هذه الأقاويل غير المثبتة علميًا وألا يتركوا الأنسولين أبداً، مشيرًا إلى أن البامية هي إضافة ومكمل كوجبة شوربة أو خضار نيئة ولا ضرر منها أبداً بل صحية ومفيدة جداً فإن لم تنفع فلن تضر.

وقال الدكتور الخضيري تعليقًا على ما تردد حول وجود دراسات عديدة على حيوانات التجارب تفيد بأن ⁧‫مستخلصات البامية لها تأثيرات جيدة على مستويات الجلوكوز وأيضًا مستويات الدهون:” نحتاج إلى دراسات على الإنسان كي نثبت فاعليتها على مرضانا شفاهم الله.. وأنا أنصح بشرب منقوع البامية أو الكزبرة لما فيه من فوائد جمة على الصحة.!”