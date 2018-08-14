الخطوط السعودية تتصدر قائمة أكثر الشركات تحسناً في رواج العلامة التجارية بالمملكة

المواطن - الرياض

حققت الخطوط السعودية المركز الأول في قائمة أكثر الشركات تحسناً في رواج العلامة التجارية، فيما تصدرت “السعودية” شركات الطيران العاملة في المملكة في مجال تحسن الجودة وكسب ثقة العميل.

وكانت شركة (YouGov) المتخصصة في التسويق البحثي – مقرها العاصمة البريطانية لندن – قد أعلنت عبر موقعها الرسمي، قوائم التصنيف، وفق معايير عالمية لأكثر من 500 علامة تجارية بارزة على مستوى العالم، حققت ضمنها الخطوط السعودية قفزة كبيرة بنسبة (8,9) مقارنة بتصنيف العام الماضي في مجال تحسن رواج العلامة التجارية في المملكة بين جميع الشركات المحلية والعالمية ، متصدرة كذلك جميع شركات الطيران العاملة في المملكة في الجودة والقيمة والسمعة ورضا العملاء.

وتنفذ الخطوط السعودية منذ صيف عام 2015م, برنامجا طموحا للتحول يتضمن الأهداف الرئيسية التي يتم تنفيذها تباعا، شملت تحديث وتنمية الأسطول ، حيث تم خلال أقل من ثلاثة أعوام استلام نحو (75) طائرة جديدة من أحدث ما أنتجته مصانع الطائرات في العالم، كما يتضمن برنامج التحول تطوير الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات وتقديم منتجات مبتكرة ذات جودة عالية.