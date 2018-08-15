الخطوط السعودية تقتل فرحة عائلة بأكملها.. مسافر يروي قصته في مطار أبها

المواطن - سعيد ال هطلاء - ابها

شكا بعض المسافرين من تعطل النظام في مطار أبها قسم الرحلات الدولية؛ ما تسبب في تأخر رحلاتهم.

وقال علي القحطاني في تصريحات إلى “المواطن” إنه كانت لديه رحلة إلى خارج المملكة وتنتظره أسرته منذ عام، وقتلت فرحتهم الخطوط السعودية ونظامها المتعطل.

وأضاف أن تأخير الرحلات حلول عقيمة لديهم لم يستفد منها، حيث تم التغيير لرحلة أخرى ولكن تم تأخيرها أيضاً، ليجد موظف السعودية في المطار أن أسلم الحلول هو إلغاء رحلته الدولية كي لا يفقد ثمنها.

ورأى القحطاني أنه لا توجد حلول بديلة سوى انتظار الرد على إيميل تم رفعه من المطار لإيجاد رحلة غير معلوم موعدها، لأنه حدثت إشكاليات لديه في جميع الحجوزات بوجهة السفر التي تم حجزها مسبقاً بما في ذلك خطة السير وحجز أماكن الإقامة وهو ما يترتب عليه خسائر مالية بسبب هذا التأخير.

وأشار إلى أنه انتظر في المطار لساعات في انتظار الرد وسط ازدحام وتكدس المسافرين، دون تقديم أي خدمات للمسافرين وفي انتظار إرجاع الحقائب التي تم شحنها.