الخطوط السعودية تلغي رحلاتها إلى مانيلا حتى 18 أغسطس

المواطن - الرياض

أعلنت الخطوط السعودية إلغاء رحلاتها إلى مانيلا في الفلبين حتى يوم 18 أغسطس.

وأوضحت الخطوط السعودية، في تغريدة لها عبر “تويتر”، أنه نظرًا لاستمرار إغلاق مطار مانيلا في الفلبين بواسطة سلطات المطار لكامل حركة الملاحة الجوية، فقد تم إلغاء رحلات السعودية إلى مانيلا حتى يوم 18 أغسطس.

واعتذرت السعودية لضيوفها الكرام المتأثرين بهذا الوضع الخارج عن إرادتها، آملةً منهم التواصل عبر هاتف الاتصال الموحد 920022222.