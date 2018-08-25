الخطوط السعودیة تطلق خدمة التمیز Bistro على درجة الضیافة

المواطن - الرياض

أطلقت الخطوط السعودية، خدمة مميزة بمفھوم جديد وعصري في تقديم الطعام للمسافرين على درجة الضيافة، شملت وجھات دولية منتقاة في مرحلتھا الأولى قبل تعميم الخدمة، حيث تم تصميم قوائم طعام مبتكرة ومتنوعة يتم تقديمھا للضيوف وفق خدمة “بيسترو Bistro” العالمية الحديثة.

وتتيح هذه الخدمة للضيوف الاستمتاع بتشكيلة مختارة من المقبلات المتنوعة، إلى جانب مجموعة منتقاة من الأطباق الرئيسية، والوجبات الخفيفة والحلويات، وتقديم القھوة العربية التقليدية، والتمور، والآيس كريم، لأول مرة في درجة الضيافة، كما تم وضع القوائم الجديدة في مطابخ راقية من جميع أنحاء العالم بالتعاون بين الخطوط السعودية وطھاة من المملكة، وبريطانيا، وفرنسا، من أجل تقديم قوائم طعام تعكس لمسة عالمية فاخرة للذواقة، تتضمن الأصناف المقدمة في قوائم الطعام، خيارات جديدة متنوعة.

وأوضح مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للخطوط السعودية، فھد بن عبدالله باھديله، أن إطلاق الخدمة المتميزة “بيسترو Bistro” على درجة الضيافة يأتي ضمن الخطوات التنفيذية لبرنامج (TOP5)، وتنفيذًا لمبادرات برنامج التحول في الخطوط السعودية (2020 SV) الذي يتماشى مع الأھداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، إذ ستقدم “السعودية” تجربة ضيافة مميزة، وكل مبادرة جديدة يتم طرحھا تجسد التزام “السعودية” بضمان رحلة جميلة وممتعة.

وأشار إلى أن الخدمة الجديدة (Dining Bistro) خدمة بيسترو، في مرحلتھا الأولى تقدم على الرحلات بين جدة ولندن وباريس ومانشستر، فيما سيتم الإعلان عن المزيد من الرحلات التي ستقدم الوجبات على طريقة بيسترو قريبًا.