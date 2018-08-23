الخطوط الفرنسية تنضم لنظيرتها البريطانية وتوقف رحلاتها إلى طهران

الخطوط الفرنسية تنضم لنظيرتها البريطانية وتوقف رحلاتها إلى طهران

2018/08/23
الساعة 8:21 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
1745
0
طباعة
المواطن - باريس

قررت الخطوط الجوية الفرنسية اليوم الخميس وقف رحلاتها إلى طهران بداية من 18 سبتمبر المقبل.

ويأتي هذا القرار من الخطوط الفرنسية، بعد قليل من إعلان الخطوط الجوية البريطانية، الخميس، عن وقف تسيير رحلاتها بين لندن وطهران، في ظل تصاعد الضغوط الأميركية على الشركات الأوروبية العاملة في إيران.

وقالت الشركة البريطانية، في بيان لها، إنها ستعلق خدماتها في مكاتبها بالعاصمة الإيرانية طهران، لأن عملية التشغيل هناك “لم تعد مجدية” من الناحية التجارية، وفق ما ذكرت رويترز.

وأكدت الخطوط الجوية البريطانية أن الرحلة الأخيرة التي ستغادر من لندن إلى طهران ستكون في 22 سبتمبر، في حين ستكون آخر رحلة قادمة من طهران إلى لندن في 23 سبتمبر المقبل.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :