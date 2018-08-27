الخميس .. انطلاقة أقوى نُسخ الدوري السعودي عبر تاريخه

المواطن - طارق سعد

تنطلق الخميس أولى جولات الدوري السعودي بمسماه الجديد (الدوري السعودي للنجوم ) بعد صيف طويل من الصفقات المحلية والأجنبية لكافة الفرق المشاركة في المسابقة، حيث من المرجح أن تحظى هذه النسخة بتنافس كبير في ظل دعم الهيئة العامة للرياضة لكافة الفرق المتنافسة.

وتُعوّل القيادة الرياضية على منتج (الدوري السعودي للنجوم) في جذب شركات القطاع الخاص للإقبال على الاستثمار في الكرة السعودية سيراً على نهج الخصخصة الذي سيتم تطبيقه في القريب العاجل.

وأسهمت قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم في زيادة عدد الأجانب إلى 8 ؛وتقليص نصاب كشوفات الفرق إلى 30 لاعبا لكل فريق ، إلى تغذية الفرق محدودة الميزانيات بلاعبين محليين على مستوى عال .

ويتبنى معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ رفع مستوى الدوري السعودي لمصاف الدوريات العالمية، تحقيقاً لرغبة ولي العهد أن يكون الدوري السعودي للنجوم ضمن قائمة العشرة دوريات الأوائل على مستوى العالم.

وتحقيقاً لتلك الرغبة الكريمة، رصد تركي آل الشيخ ميزانية ضخمة لإدارات الأندية المشاركة في النسخة الحالية من الدوري لعقد عدد من الصفقات الأجنبية والمحلية مع ترك المجال لرؤساء الأندية في الاختيار وإكمال عملية التعاقد ، كما أن تركي آل الشيخ أتم اتفاق النقل التلفزيوني مع STC عبر منصتها “دوري بلس” لما يمثله النقل التلفزيوني من عامل مهم في رفع مستوى المتابعة والاهتمام بين أوساط عشاق المنافسات السعودية في المنطقة .