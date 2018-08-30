الخُطة نجحت .. الجماهير حضرت

المواطن - طارق سعد

تتسارع وتيرة قرارات الهيئة العامة للرياضة لتحفيز الجماهير على حضور مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، طوال الصيف كان العمل قائماً على بيئة الملاعب من خلال تخصيص مدرجات للعوائل والمدخنين وفرض بوابات إلكترونية لكل ملاعب الدوري السعودي مع الاستغناء عن البيع في الملعب يوم المباراة.

تُضاف هذه القرارات للمعلن سابقاً عن السماح للعوائل بالحضور وتخفيض قيمة التذاكر إلى حد يبدأ من 10 ريالات ، كما صدر قبل قليل قرار يقضي بالدخول المجاني للمدرجات خلف المرميين .

قرارات من شأنها خلق ثقافة حضور مباريات كرة القدم لأن للجماهير دورا رئيسيا في جمالية اللعبة وبالتالي تطور منتج الكرة السعودية الذي تُراهن القيادة الرياضية على نجاحه وتقديمه للعالم .

اليوم ازدانت الملاعب الثلاثة التي استضافت مباريات اليوم الأول بالجماهير الغفيرة لا سيما مباراة أُحد والنصر، مؤشر جيد على معدل الحضور الجماهيري في باقي الموسم لدوري استثنائي يستحق أن تُراهن عليه هيئة الرياضة .