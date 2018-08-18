الداخلية: اكتمال وصول الحجاج إلى مكة ونقلهم إلى المشاعر بدءًا من الليلة

بعثة المواطن - وليد الفهمي - تصوير : عبدالله الطائفي

أكدت وزارة الداخلية، على لسان متحدثها اللواء منصور التركي، أن اليوم يمثل المرحلة الأولى لرحلة الحجاج إلى المشاعر المقدسة، داعيًا الله بالوصول سالمين للمشاعر لاكتمال حجاهم.

وكشف المؤتمر الصحافي الذي عُقد مساء اليوم السبت بمشاركة وزارة الحج ووزارة الصحة والدفاع المدني والهلال الأحمر والأمن العام، أن عدد حجاج الداخل لهذا العام من المواطنين والمقيمين بلغ حتى اليوم 240 ألف حاج، فيما تجاوز عدد الحجاج المليوني حاج بحسب الإحصائيات الأولية.

ومن جانبه، أوضح العقيد سامي الشويرخ أن مركز القيادة والسيطرة يربط الأجهزة والعاملين من مختلف القطاعات الحكومية الأمنية والمشاركة من الجهات الأخرى لسرعة تلقي البلاغات وتمريرها ومباشرة الإجراءات في أسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة حاتم حسن قاضي: إنه تم اكتمال وصول ضيوف بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه ابتداء من الليلة سيتم انطلاق حافلات نقل الحجاج إلى المشاعر على دفعات من أحياء مكة المكرمة المختلفة.