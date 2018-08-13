الداخلية الأردنية تكشف ملابسات أحداث السلط الإرهابية

المواطن - عمان

قال سمير مبيضين، وزير الداخلية الأردني، إن جميع المؤسسات الأمنية تحلت بمهنية عالية وشجاعة كبيرة في مواجهة الإرهاب، مؤكداً الكشف عن ملابسات جريمة “السلط” وتتبع خيوطها بسرعة كبيرة.

وأضاف مبيضين، في مؤتمر صحفي، أن السلطات الأمنية وصلت إلى الإرهابيين وتحديد موقعهم خلال 12 ساعة فقط، متابعاً “حاولنا احتواء الإرهابيين وحقن الدماء لكنهم رفضوا وبادروا بإطلاق النار”.

وتابع أنه نتج عن العملية الأمنية استشهاد 4 وإصابة 10 من عناصر الجيش والأمن والمخابرات، ومقتل 3 إرهابيين واعتقال آخرين.

وأشار وزير داخلية الأردن إلى أن الإرهابيين الذين تم ضبطهم ليسوا تنظيماً لكنهم يحملون فكر تنظيم داعش، مشدداً على أن العمليات الإرهابية وسقوط الشهداء لن يزيد الأردن إلا منعة وإصراراً على محاربة الإرهاب.