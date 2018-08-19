الداخلية توعي لمكافحة الإرهاب بالمظلات الشمسية

بعثة المواطن _ وليد الفهمي _ منى

استثمرت وزارة الداخلية موسم الحج في الترويج لمكافحة الإرهاب في المشاعر المقدسة، عبر المظلات الشمسية التي توزع على الحجاج كهدايا رمزية.

ورصدت عدسة “المواطن” داخل المشاعر المقدسة، انتشار المظلات التي تحمل عبارة (يدًا بيد ضد الإرهاب 990) لوقايتهم من أشعة الشمس.

الجدير بالذكر أن كافة الجهات الحكومية تروج للمظلات لحماية الحجاج من أشعة الشمس.