الدفاع المدني يكرم المتميزين في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج

المواطن - المشاعر المقدسة

كـرم مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو رجال الدفاع المدني المتميزين في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ لموسم حج هذا العام 1439هـ. جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته المديرية العامة للدفاع أمس في العاصمة المقدسة.

وهنأ الفريق العمرو المكرمين على ما قدموه من جهد مميز خلال موسم الحج في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام والعمل على راحتهم في كافة مناطق الحج والطرق المؤدية إليها.

وأبلغ الجميع تقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، رئيس مجلس الدفاع المدني، لرجال الدفاع المدني المشاركين في موسم الحج، وما يبذلونه من جهود للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف .

ونوه بأن هذا الحفل التكريمي السنوي يعدّ من المناسبات الطيبة التي تدعو للتفاؤل بمستقبل واعد في الارتقاء لمستويات أفضل لأداء الخدمات لضيوف الرحمن بما يتوافق مع توجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – كما يعد هذا التكريم حافزاً لجميع منسوبي الدفاع المدني في سبيل تطوير العمل.

من جانبهم عبّر المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لمعاليه على دعمه الدائم لكل ما يخدم الحرمين الشريفين ومرتاديهما، وأعربوا عن بالغ سعادتهم بهذا التكريم والذي اعتبروه حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

الجدير بالذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني دأبت على تكريم المتميزين في الحج سنوياً، حرصاً منها على الارتقاء بمستوى أداء العاملين بالمراكز والوحدات الميدانية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، وإيجاد روح التنافس بين جميع المشاركين في المهمة.