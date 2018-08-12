الدفعة الأولى من الحجاج اليابانيين تغادر طوكيو

المواطن - واس

غادرت مطار طوكيو الدولي (ناريتا) اليوم الدفعة الأولى من الحجاج اليابانيين والمسلمين المقيمين في اليابان إلى المملكة لأداء مناسك الحج.

وكان في وداعهم وفد سفارة المملكة لدى اليابان الذي حرص على توديعهم بالزهور، والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم التي تعينهم لأداء هذه الفريضة، معربًا عن تمنياته لهم بالحج المبرور والسعي المشكور وعودتهم بالسلامة.

وأكد وفد السفارة أن توديع حجاج اليابان يأتي ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لبذل أقصى الجهود لتقديم كامل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتسخير جميع الإمكانيات لهم لتسهيل وتيسير إجراءات سفرهم حتى يصلوا إلى الأراضي المقدسة ويتموا فرضهم، ويعودوا إلى ديارهم سالمين مأجورين بإذن الله تعالى.

وعبر الحجاج اليابانيين عن سعادتهم الغامرة بأن منّ الله عليهم لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة ولأداء فريضة الحج.