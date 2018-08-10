الدوري الإنجليزي يعود.. يونايتد يُعاني وليستر يسعى لبداية جيدة

المواطن - مروة نبيل

الدوري الإنجليزي لكرة القدم يعود مرة أخرى بعد فترة طويلة من التوقف، حيث تنطلق منافسات الموسم الرياضي الجديد، مساء اليوم الجمعة، بمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي، وسط توقعات بمنافسة شديدة بين أكثر من فريق.

وشهد الموسم الرياضي الماضي من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، سيطرة كبيرة من الفريق الأول بنادي مانشستر سيتي، الذي نجح في حصد لقب البريميرليج قبل نهاية المسابقة بـ5 جولات، وحطم العديد من الأرقام القياسية.

ويسعى الفريق الأول بنادي مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، للفوز في بداية منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، لتوجيه رسالة للمنافسين بأن الشياطين الحمر سيكون ندًّا قويًّا في البريميرليج، بعد تراجعه في المواسم الأخيرة.

وعانى مانشستر يونايتد من تأخر انضمام لاعبيه الدوليين بعد نهاية منافسات بطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا، وظهر تأثر الفريق خلال المباريات الودية، استعدادًا لانطلاق الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفي إطار استعدادات مورينيو لانطلاق الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تعادل مانشستر يونايتد مع ميلان في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية، قبل أن يفوز بركلات الجزاء، وخسر بعد ذلك أمام ليفربول بنتيجة 4/ 1، ثم فاز على ريال مدريد بهدفين لهدف.

وعلى الجانب الآخر، يأمل مدرب ليستر سيتي، كلود بويل، تحقيق نتيجة إيجابية في أولى مباريات الفريق بمنافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في بداية الموسم الرياضي.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في أول جولات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الظهور الأول لكل من؛ جيمس ماديسون المنضم حديثًا للثعالب، وفريد لاعب الشياطين الحمر.