الدوري السعودي .. تعرف على تشكيل مباراة القادسية والفتح

المواطن - مروة نبيل

كشف المدربان ألكسندر ستانوجيفيتش وفتحي الجبال، عن تشكيل مباراة القادسية والفتح ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية كالتالي؛ جاك دونكان، عدنان فلاتة، محمد خبراني، ريس وليم، ياسين برناوي، هيرفي، ياقو سانتوس، إلتون جوزيه، جورجينو، بيسمارك، وهارون كمارا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية كل من؛ فيصل مسرحي، فواز فلاتة، إبراهيم الشعيل، شايع شراحيلي، نايف هزازي، أحمد الزين، حمد اليامي، حاتم بلال، وأبو بكر أومارا.

فيما جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح كالتالي؛ ماكسيم، محمد نعماني، علي لاجامي، ماجد هزازي، ماتياس، توكو، محمد الفهيد، عبدالقادر الوسلاتي، بانغورا، منصور حمزي وإبراهيم الشنيحي.

وعلى مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح يجلس كل من؛ علي المزيدي، عبدالعزيز الشريد، محمد السعيد، علي الحسن، محمد المجحد، ياسين حمزة، أحمد الناظري، حمد الجهيم وبيدرو.