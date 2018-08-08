الدوري السعودي في جولته الأولى .. صديقا الماضي يتواجهان من جديد

المواطن - محمد سمعه

ستكون المباراة الأولى لنادي الوحدة في الدوري السعودي للنجوم بموسم 2018-2019، أمام نادي الحزم، حيث تُقام المباراة في ال30 من أغسطس الجاري على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ويذكر أن الوحدة والحزم صديقان، حيث صعدا معًا من دوري الأمير محمد بن سلمان” دوري الدرجة الأولى السعودي” إلى الدوري الممتاز بعد نهاية الموسم الماضي.

وكان الوحدة تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان، وتواجد خلفه في مركز الوصافة فريق الحزم ليصعد الثنائي معًا للدوري الممتاز.

ويريد كل من الحزم والوحدة إثبات أحقيتهما بالصعود لدوري المحترفين، كما أن الثنائي يريد البقاء في الدوري السعودي للمحترفين أطول فترة ممكنة وعدم الهبوط مرة أخرى لدوري الدرجة الأولى.

وكان نادي الهلال تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2017-2018 برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

تولى حاتم خيمي نجم الكرة السعودية السابق، رئاسة نادي الوحدة بتكليف من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة خلفًا لمحمد طيب والذي تقدم باستقالته بعد صعود الوحدة للدوري الممتاز.

وكان الوحدة قد هزم الحزم بنتيجة هدفين لهدف في شهر أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الدور الأول للفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان، ثم في لقاء الدور الثاني تمكن الحزم من الفوز بنتيجة هدفين دون رد في شهر فبراير الماضي.