الدوري الفرنسي يجذب أشرف بن شرقي

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الدوري الفرنسي سيكون الوجهة المقبلة لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أشرف بن شرقي، عرضًا رسميًّا من نادي لانس المنتمي لدوري الدرجة الثانية في فرنسا، للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأشارت تقارير صحافية فرنسية، إلى أن نادي لانس يعتزم شراء عقد المغربي أشرف بن شرقي بشكل نهائي من نادي الهلال، في حالة تألقه خلال فترة الإعارة.

وأكدت تقارير صحافية أن المغربي أشرف بن شرقي يُرحب بالانتقال إلى صفوف نادي لانس الفرنسي، ويُفضله على العروض الأخرى المُقدمة إليه، وأبرزها عرض نادي أندرلخت البلجيكي.

وكان مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر، قد قرر تحويل ملف المغربي أشرف بن شرقي إلى بند الاستثمار، عقب خروجه من حسابات مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، البرتغالي جورجي جيسوس.

وانضم أشرف بن شرقي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الوداد المغربي، بعد قيادته للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ولكنه لم ينجح في فرض نفسه في تشكيلة الزعيم.