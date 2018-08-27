الدولار يتعافى ويعوض خسائر الجلسة السابقة

المواطن - متابعة

استقر الدولار يوم الاثنين عقب تعليقات مطمئنة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، وإشارات على توجه مفاوضين أمريكيين ومكسيكيين صوب موقف مشترك بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 95.254 تقريبا بحلول الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، بعدما هبط بما يزيد على 0.5 في المائة في الجلسة السابقة.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.1607 دولار، بعدما صعد إلى 1.1654 دولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس.

وواصل اليوان الصيني صعوده في الأسواق الخارجية إلى 6.8061 يوانا مقابل الدولار، مسجلاً أعلى مستوياته منذ الثامن من أغسطس .

وفي الأسواق الناشئة، تراجعت الليرة التركية ثلاثة في المائة مقابل الدولار يوم الاثنين بعد عطلة استمرت أسبوعًا، متضررة من استمرار القلق بشأن الخلاف الدبلوماسي مع واشنطن حول قس أمريكي محتجز لدى أنقرة.