الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 13 شهرًا بسبب تركيا

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 13 شهرًا بسبب تركيا

2018/08/14
الساعة 11:49 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى في 13 شهرًا مقابل سلة تضم عملات كبرى، حيث زاد التجار حيازاتهم من العملة الأميركية كملاذ آمن بفعل مخاوف من تداعيات الهبوط الذي مُنيت به الليرة التركية في الآونة الأخيرة.

ولامس مؤشر يرصد أداء الدولار مقابل اليورو والين والإسترليني وثلاث عملات أخرى 96.794، وهو أعلى مستوياته منذ يونيو 2017.

وسجل المؤشر في أحدث قراءة 96.762 بارتفاع بلغ 0.4%.

وخسرت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام متضررة من مخاوف بشأن دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى خفض أسعار الفائدة وتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي.


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