الدولار يرتفع والذهب مستقر بدعم من اليوان الصيني

المواطن - متابعة

ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية يوم الخميس مدعومًا برهانات المستثمرين على أن تصريحات الحرب التجارية وقوة الاقتصاد الأمريكي سيواصلان دعم العملة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من 6 عملات، 0.2 بالمئة إلى 95.345. وزاد المؤشر لأعلى مستوى في سنة عند 95.652 في 19 يوليو لكنه يواجه صعوبات منذ ذلك الحين للارتفاع كثيراً فوق مستوى 95.5.

وتراجع الروبل الروسي لأدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 في تعاملات الأسواق الخارجية، لينزل عن المستوى النفسي المهم عند 65 روبلاً للدولار، بعد أن قالت واشنطن إنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو.

على الجانب الآخر استقر الذهب يوم بعد مكاسب استمرت جلستين مع ارتفاع مؤشر الدولار الذي أثر سلباً على الزخم الصعودي لكن المعدن النفيس تلقى بعض الدعم من مكاسب اليوان الصيني.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1214.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1015 بتوقيت جرينتش، بعدما صعد 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1222.50 دولار للأوقية.

وقالت الصين يوم الأربعاء إنها ستفرض رسوما بنسبة 25 بالمئة على واردات أمريكية قيمتها 16 مليار دولار رداً على رسوم أمريكية.