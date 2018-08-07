الدوليون سلاح مورينيو أمام ليستر سيتي

المواطن - مروة نبيل

يعول مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، كثيرًا على لاعبيه الدوليين العائدين من المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2018، في مواجهة ليستر سيتي بأولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الجمعة المقبل.

وعاد بعض لاعبي مانشستر يونايتد إلى التدريبات قبل أيام قليلة فقط، وحصلوا على فترة قصيرة من أجل الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الجديد، ومنهم ثنائي المنتخب الإنجليزي ماركوس راشفورد وفيل جونز، ونجم السويدي فيكتور لينديلوف.

وتوقع مورينيو تحسن حالة ماركوس راشفورد مع مرور أيام هذا الأسبوع، وتابع: “الأمر ذاته بالنسبة إلى لينديلوف. جونز نفس الموقف ودعونا نرى إن كان بوسع أحدهم مساعدتنا لمدة 20-25 دقيقة. أي مساعدة منهم سنرحب بها”.

وأشار المدرب البرتغالي خلال تصريحاته لقناة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى أنه يتوقع إمكانية مشاركة الخماسي أشلي يونج، جيسي لينجارد، مروان فيلايني، بول بوجبا وروميلو لوكاكو أمام ليستر سيتي.