الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مقرن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مقرن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

2018/08/22
الساعة 7:26 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / مقرن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – ، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الخميس الموافق 12 / 12 / 1439هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.


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