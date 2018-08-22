الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مقرن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

المواطن - واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
“بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / مقرن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – ، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الخميس الموافق 12 / 12 / 1439هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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