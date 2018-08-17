الذهب يسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2015

المواطن - متابعة

حقق الذهب مكاسب محدودة في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في 19 شهرا في الجلسة السابقة، لكن المعدن الأصفر ظل على مسار أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف عام 2017.

وارتفع الذهب 0.1 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1175.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:37 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض المعدن الأصفر 0.2 بالمائة في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1181.30 دولار للأوقية.

وعلى أساس أسبوعي، خسر الذهب 2.9 بالمائة في ما قد يكون سادس تراجع أسبوعي على التوالي. وسجل المعدن أدنى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2017 عند 1159.96 دولار للأوقية يوم الخميس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 بالمائة إلى 14.64 دولار للأوقية، لكنها اتجهت إلى تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أوائل فبراير شباط.

وارتفع البلاتين 0.4 بالمائة إلى 780 دولارا للأوقية، لكنه على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2015.

وزاد البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 890.50 دولار للأوقية، لكنه ما زال على مسار تسجيل هبوط على أساس أسبوعي.