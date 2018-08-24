الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 7 أسابيع

الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 7 أسابيع

2018/08/24
الساعة 11:45 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
1690
0
طباعة
المواطن - متابعة

سجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا عند تسوية التعاملات ليربح المعدن الأصفر أكثر من 19 دولارًا ويسجل أول مكاسب أسبوعية في 7 أسابيع.

وجاء صعود المعدن النفيس مع الأداء الضعيف للدولار الأميركي خاصة بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وفي خطابه خلال اجتماع جاكسون هول، أعرب رئيس الفيدرالي عن عدم قلقه من تسارع التضخم بالولايات المتحدة، متوقعًا استمرار المسار التدريجي لرفع معدل الفائدة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم