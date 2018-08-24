الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 7 أسابيع

المواطن - متابعة

سجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا عند تسوية التعاملات ليربح المعدن الأصفر أكثر من 19 دولارًا ويسجل أول مكاسب أسبوعية في 7 أسابيع.

وجاء صعود المعدن النفيس مع الأداء الضعيف للدولار الأميركي خاصة بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وفي خطابه خلال اجتماع جاكسون هول، أعرب رئيس الفيدرالي عن عدم قلقه من تسارع التضخم بالولايات المتحدة، متوقعًا استمرار المسار التدريجي لرفع معدل الفائدة.