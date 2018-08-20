الرئيس اليمني: المعركة ضد الانقلابيين شارفت على نهايتها

المواطن - واس

أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن السلام في اليمن لن يتحقق إلا بانتهاء الانقلاب ‏وإزالة آثاره والعودة للمسار السياسي.‏

وقال في خطاب بمناسبة عيد الأضحى وبثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: ‏إن أي عمل سياسي يتوق إلى السلام بين اليمنيين سيظل مبنيًّا على احترام إرادة اليمنيين ‏والتزام المرجعيات الثلاث المتفق عليها التي لا يمكن التراجع عنها أو الانتقاص منها بأي ‏حال من الأحوال. ‏

وأضاف الرئيس هادي أن تلك المرجعيات تمثل الإجماع الوطني والإقليمي والدولي وبدون ‏الالتزام بها لا يمكن أن يكون هناك سلام أو استقرار في اليمن. ‏

وأشار في خطابه إلى أن المعركة التي تخوضها الحكومة الشرعية ضد ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية قد شارفت على نهايتها وباتت على أبواب تحقيق الانتصار الكبير ‏وستكون آخر المعارك وفاتحة عهد جديد لتحقيق آمال اليمنيين في الرخاء والاستقرار.‏

‏ وتعهد هادي بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وعدم التراجع عنها لتحقيق تطلعات اليمنيين في بلد ‏مستقر.