الرائد ينتزع تعادلًا ثمينًا من الاتفاق في الوقت القاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الاتفاق والرائد ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبدأت مباراة الاتفاق والرائد بشكل سريع للغاية، وتمكن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، محمد الكويكبي من هز شباك الرائد بعد مرور 4 دقائق فقط على بداية أولى مباريات دوري المحترفين هذا الموسم.

وحاول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تعزيز تقدمهم، فيما بحث لاعبو الرائد عن هدف التعادل، ولكن باءت محاولاتهم بالفشل، لينتهي الشوط الأول بتقدم فارس الدهناء بهدف نظيف لنجمه محمد الكويكبي.

واستمرت محاولات لاعبي الفريقين في الشوط الثاني، ونجح صالح الشهري في تسجيل هدف في الوقت القاتل من المباراة في الدقيقة 89، ليمنح فريقه نقطة ثمينة من التعادل مع الاتفاق في بداية مشواره بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.