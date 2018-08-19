الراجحي: أول حج لي كان عام 1367هـ وهذا الفارق بينه وبين الآن

الراجحي: أول حج لي كان عام 1367هـ وهذا الفارق بينه وبين الآن

2018/08/19
الساعة 9:20 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

استذكر رجل الأعمال سليمان الراجحي أول عام أدى فيه فريضة الحج، موضحًا الفارق بين الحج في الماضي والآن.

وكتب الراجحي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “تعود بي الذاكرة إلى عام 1367هـ وهو أول عام أديت فيه فريضة الحج، كان الذي يذهب إلى الحج يعاني من المشقة والمخاطر، أما اليوم- ولله الحمد- فالناس تحج بأمن ويسر وطمأنينة وخدمات متكاملة”.

وتابع الراجحي أن “المملكة منذ تأسيسها وحتى اليوم أولت الحج أهمية قصوى، جزى الله ولاة أمرنا عن المسلمين خير الجزاء”.


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