الراجحي: أول حج لي كان عام 1367هـ وهذا الفارق بينه وبين الآن

المواطن - الرياض
استذكر رجل الأعمال سليمان الراجحي أول عام أدى فيه فريضة الحج، موضحًا الفارق بين الحج في الماضي والآن.
وكتب الراجحي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “تعود بي الذاكرة إلى عام 1367هـ وهو أول عام أديت فيه فريضة الحج، كان الذي يذهب إلى الحج يعاني من المشقة والمخاطر، أما اليوم- ولله الحمد- فالناس تحج بأمن ويسر وطمأنينة وخدمات متكاملة”.
وتابع الراجحي أن “المملكة منذ تأسيسها وحتى اليوم أولت الحج أهمية قصوى، جزى الله ولاة أمرنا عن المسلمين خير الجزاء”.
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