الراجحي: 5 معايير مهمة لاختيار المشروع الاستثماري الناجح

المواطن - الرياض

أكد رجل الأعمال سليمان الراجحي، أن هناك 5 معايير مهمة لاختيار المشروع الاستثماري الناجح.

وأوضح سليمان الراجحي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن المعايير هي: “القدرة المالية، والقدرة على فهم واستيعاب فكرة المشروع، والقدرة على التنفيذ وفق ما خطط له، وأن يتوفر لديك الوقت الكافي، وأن يتجاوز المشروع الفائدة الشخصية إلى فائدة وطنك منه، دعمًا للإنتاج المحلي بدلًا عن المستورد”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “إلى رواد الأعمال: الأفكار الجديدة على بيئتك قد تواجه عدم قناعة من حولك، بل قد تستغرق وقتًا لإقناع فريق العمل الذي سيعمل معك، وحتى تكون مقنعًا عليك أن تتعمق في فكرتك حتى لو اضطررت للسفر إلى دول متعددة، وتضع لك بصمة خاصة تناسب بيئتك.. هذه الطريقة جربتها شخصيًّا في عدد من المشاريع”.