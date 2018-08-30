الرادار يُراقب 90 نجمًا

المواطن - محمد سمعه

مع انطلاق الدوري السعودي لموسم 2018-2019 اليوم الخميس، ستتجه أنظار الجماهير لمتابعة فرق الدوري ومعرفة كيفية الأداء بالموسم الجديد.

واهتمت الأندية السعودية بتعزيز صفوفها بضم صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل المنافسة وبقوة ليس فقط على لقب الدوري السعودي، ولكن من أجل المنافسة أيضًا على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيشهد الدوري السعودي تواجد 90 محترفًا جديدًا في الموسم الحالي، تعاقدت معهم الأندية الـ 16 المشاركة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبلغ عدد المحترفين بشكل عام في الدوري السعودي في الفترة الحالية 128 محترفًا بواقع 38 محترفًا شاركوا في الموسم الماضي و90 محترفًا جديدًا.

ويسعى نادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس للفوز بلقب الدوري السعودي للموسم الثالث على التوالي.

كما أن نادي النصر يرغب كذلك تحت قيادة مدربه الأوروغوياني جوزيه كارينيو في المنافسة بقوة على نيل لقب الدوري المحلي مع تواجد قوي ومتوقع لنادي الاتحاد في المسابقة.

وجاء المدرب رامون دياز لتدريب نادي الاتحاد، في شهر مايو الماضي بعدما كان قريبًا من تدريب النادي الأهلي المصري.

كما أن الأهلي عين الأرجنتيني بابلو جويدي لتدريب الراقي، خلفًا للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.

سينتهي الدوري السعودي لموسم 2018-2019 في شهر مايو المقبل.

ستنقل قنوات KSA SPORTS الدوري السعودي بالمجان بعد توجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالأمس الأربعاء.