الرباعي يُحقق المراد تجنبًا للعقاب

المواطن - محمد سمعه

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة وفي وقت سابق، أن أي نادٍ لن يعين مدرباً وطنياً في طاقمه التدريبي لن يشارك في منافسات الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2018-2019.

وعلى الفور استجابت 5 أندية سعودية لطلب تركي آل الشيخ بتعيين مدرب وطني في الطاقم التدريبي للفريق، حيث أعلن الاتحاد تعيينه بندر باصريح مساعدًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز.

كما قرر الفيصلي تعيين المدرب الحميدي العتيبي مساعداً للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العنابي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السياق ذاته، وفي ظل السعي لإعطاء مزيد من المساحة للمدرب السعودي من أجل اكتساب الخبرات وتطوير قدراته الفنية، أعلن نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي تعيين عيسى المحياني مساعدًا للمدرب البرازيلي فابيو كاريلو مدرب الفريق الأول.

وكان آخر الأندية السعودية تعيينًا للمدرب الوطني السعودي في الجهاز الفني للفريق، هو نادي الباطن والذي أعلن تعيين المدرب يوسف الغدير في الجهاز الفني ليعاون المدرب البلجيكي فرانك مدرب الباطن.

ومن المقرر انطلاق الدوري السعودي غدًا الخميس بثلاث مباريات من العيار الثقيل وهي:” الاتفاق ضد الرائد، أحد ضد النصر، الوحدة ضد الحزم”.

ويذكر أن حفل تدشين الدوري السعودي، والذي أقيم بالأمس، كان شهد إعلان المستشار تركي آل الشيخ تسميته بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان في الموسم الجديد كموسم استثنائي تقديرًا لمجهودات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقوية الدوري المحلي.