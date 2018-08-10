الرجاء المغربي يحول تأخره أمام السلام زغرتا لفوز بثنائية

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي بتحويل تأخره بهدف أمام السلام زغرتا اللبناني إلى فوز بهدفين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

وأهدر أصحاب الأرض، السلام زغرتا اللبناني فرصة التقدم في الدقيقة 30، بعدما أضاع جان جاك ركلة جزاء، قبل أن ينجح النجم أمادو نياس في هز شباك الرجاء البيضاوي المغربي، ليمنح فريقه التقدم في الدقيقة 43.

وانتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي في الشوط الثاني، وتمكن النجم محسن ياجور من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 64، قبل أن يُحرز عمر بوطيب هدف الفوز في الدقيقة 84.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة إياب دور الـ32 في البطولة العربية للأندية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي ونظيره السلام زغرتا اللبناني، يوم 29 من شهر سبتمبر المقبل، في المغرب.