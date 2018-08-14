الرحالة عثمان الشاهين.. يقطع 450 كم على قدميه من بيشة إلى مكة للحج

المواطن - الرياض

قطع الرحالة عثمان الشاهين نحو 450 كيلومترًا مشياً على الأقدام من بيشة إلى مكة المكرمة؛لأداء فريضة الحج.

وأوضح الرحالة عثمان الشاهين أن مبادرته هذه يستهدف من خلالها التوعية بالرياضة والمشي.

وقال عثمان الشاهين: “قطعت رحلتي في 10 أيام واتخذت قرار القيام برحلة الحج مشيًا على الأقدام عندما تأكدت أن هناك تجاهلًا متعمدًا لممارسة رياضة المشي”.

وتابع الرحالة الشاهين، وفقاً لـ”الإخبارية”، “نعاني اليوم من تبعات تجاهل المشي فلدينا أمراض السمنة كثيرة وسيطر علينا الكسل وتمكن منا الخمول وهذه الأمراض والسلبيات يمكن مقاومتها”.