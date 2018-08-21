الرشيدي دخل في غيبوية بسبب حريق مستشفى ببريدة ويتمنى ترسيمه

المواطن - أنفال الخثران - القصيم

سطَّر الشاب محمد حمدي الرشيدي، الذي يعمل بقسم الاستقبال بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، موقفًا بطوليًّا صباح الجمعة الماضية عندما ساهم في إخماد حريق بمستشفى الولادة والأطفال في قسّم التغذية؛ مما أدى إلى دخوله حالة من الإغماء.

وكان الحريق بسبب حدوث تسرب وميض لحظي في أحد تمديدات الغاز المغذي لمطبخ قسّم التغذية بالمستشفى، حيث نتج عن الحادث إصابات بحروق طفيفة لـ10 موظفين في قسّم التغذية نقلوا على إثرها إلى مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى بريدة المركزي وحالتهم الصحية جيدة.

ونُقل الشاب البطل إلى مستشفى بريدة المركزي لإجراء الفحوصات اللازمة، وغادر المستشفى بعد تنويم يوم كامل.

وقال الشاب الرشيدي: إنه يعمل موظف استقبال في شركة ويتمنى أن يتم ترسيمه أو أن يكون على بند الأجور.

ولفت الرشيدي إلى أنه تلقى اتصالًا يوم السبت الماضي من أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل آل سعود شكره من خلاله على فعله البطولي وأثنى عليه.