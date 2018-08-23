الرشيد يُهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

المواطن - الرياض

هنأ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله بمناسبة نجاح موسم حج ١٤٣٩هـ.

وجاءت التهنئة عبر حسابه الرسمي في تويتر حيث غرد قائلًا “أبارك لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ‏نجاح حج ١٤٣٩هـ‬⁩، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل من جميع المسلمين صالح أعمالهم وأن يديم على بلادنا استقرارها وأمنها وأن يحفظ قيادتها وشعبها، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الجدير بالذكر أن موسم الحج يحظى بعناية ورعاية من قبل قيادة المملكة الرشيدة وشعبها الكريم حيث تأتي تلك الجهود تجاه إنجاح هذه الشعيرة المباركة التي أنعم الله بها على قيادة وشعب المملكة.