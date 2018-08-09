الرقم الأهم في فواتير الكهرباء .. ما هو وكيف تقرؤه؟

المواطن - الرياض

بالتزامن مع صدور فواتير الكهرباء عن شهر يوليو الماضي يثور السؤال حول الرقم الأهم في الفاتورة وكيف يمكن قراءته وما هي دلالته؟

الإجابة حددتها الشركة السعودية للكهرباء في وقت سابق حين أكدت أن كمية الاستهلاك هي الرقم الأهم في الفاتورة باعتباره يحدد قيمتها.

وأوضحت الشركة أن كمية الاستهلاك يتم احتسابها بالشكل التالي: القراءة الحالية نطرح منها القراءة السابقة فرق القراءة ضرب معامل الضرب فيساوي كمية الاستهلاك. مضيفة أن استهلاك الشريحة إذا تم ضربه في سعر الشريحة سيعطي قيمة الاستهلاك.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء بدأت تحصيل فواتير الكهرباء عن شهر يوليو الماضي ويستمر التحصيل على شكل دفعات لمدة 7 أيام تباعًا.

وكانت فواتير الكهرباء يتم إصدارها في يوم 28 من كل شهر ميلادي وهو اليوم التالي لصرف رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والعسكري.

وقالت الشركة، في وقت سابق، إن قرار إصدار فواتير الكهرباء عن شهر يوليو خلال الفترة ما بين 9 أغسطس إلى 15 أغسطس يأتي تنفيذًا لقرارات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي تتطلب عمليات تطوير وتحديث آليات إصدار الفواتير، وتحديث المعلومات والبيانات الإضافية وتوفيرها للمشتركين.

ويمكن معرفة قيمة فواتير الكهرباء من خلال الوسائل التالية:

موقع الشركة الإلكتروني عبر الرابط التالي (هنا). تطبيق (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية. خدمات الرسائل القصيرة المجانية. إرسالها إلى البريد الإلكتروني للمشترك. الاتصال على الرقم الموحد (920001100). حسابات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي. كيف تقرأ #الرقم_الأهم ؟ 🤔 pic.twitter.com/XsztlPs4uH — السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) July 11, 2018