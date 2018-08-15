الروس يخترقون حسابات إنستجرام

المواطن - متابعة

كشف عدد من مستخدمي تطبيق إنستجرام عن اختراق حساباتهم، وأكد البعض منهم أن المجرمين الإلكترونيين الروس يقفون وراء الهجوم.

وظهرت هذه الشكاوى بعد أن وجد مستخدمو الموقع أنفسهم ممنوعين من الوصول إلى حساباتهم، مع تغيير عناوين بريدهم الإلكتروني وكلمات السر الخاصة بهم، لكن ليس من الواضح حتى الآن كيف أو لماذا تم إطلاق الهجوم.

وكان مستخدم تويتر Ale Scarpa أول من يلفت الانتباه إلى هذه المشكلة، إذ كتب تغريدة يقول من خلالها: “اخترق بعض الرجال الروس إنستجرام، لا يمكنني الاتصال بأي شكل من الأشكال، حاولت إرسال بريد إلكتروني إلى Instagram لكن ذلك لم يكن ممكنًا”.

وأجاب إنستجرام في نهاية المطاف، أبلغوا Ale Scarpa أن كلمة مرور الحساب والبريد الإلكتروني قد تم تغييرهما في أوائل أغسطس إلى حساب mail.ru، وهي خدمة استضافة بريد إلكتروني تعتمد على الويب باللغة الروسية.