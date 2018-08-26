الرياض تحتضن غدًا المنتدى الدولي للمعلمين بحضور 700 معلم ومعلمة سعوديين

المواطن - الرياض

تنطلق يوم غد الاثنين في الرياض، تحت رعاية وزير التعليم، أحمد العيسى، أعمال المنتدى الدولي للمعلمين الذي تنظمه وزارة التعليم.

ويشارك في المنتدى 700 معلم ومعلمة سعوديين، وعدد من الخبراء والمعلمين الدوليين، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لوزارة التعليم اليوم الأحد، على موقع “تويتر”.

ويأتي المنتدى الدولي للمعلمين ليعكس أهمية تكامل الخبرات التربوية الدولية والخبرات المحلية في بناء ممارسات تعليمية وتربوية رصينة، وتعزيز دور المعلمين في البيئة الصفية وإدارتها، ورفع مستوى علاقتهم بطلابهم، وزيادة مهاراتهم في إكساب الطلاب مهارات حل المشكلات والتفكير الناقد.