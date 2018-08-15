الريال ضد أتلتيكو مدريد .. المدربان يدفعان بالقوة الضاربة.. ومودريتش بديلًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان جولين لوبيتيجي ودييغو سيميوني، عن تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد التي ستنطلق، بعد قليل، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الأوروبي 2018.

وقرر لوبيتيجي عدم الدفع بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش بالتشكيلة الأساسية في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد اليوم، كما استبعد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، المنضم حديثًا لصفوف الملكي من لقاء السوبر الأوروبي 2018، وظهر الفرنسي توماس ليمار أساسيًّا مع الأتلتي.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالملكي في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي اليوم، كالتالي: كيلور نافاس، مارسيلو، رافاييل فاران، سيرجيو راموس، داني كارفاخال، توني كروس، كاسيميرو، إيسكو، كريم بنزيمة، غاريث بيل، وماركو أسينسيو.

ويجلس على مقاعد بدلاء الملكي في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي اليوم، كل من: كاسيا، لونين، ناتشو، لوكا مورديش، لوكاس فاسكيز، يورينتي، مايورال، سيبايوس، فالفيردي، فينيسيوس، ريجيلون وخافي سانشيز.

فيما جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالأتلتي في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي اليوم، كالتالي: يان أوبلاك، خوانفران، سافيتش، دييغو جودين، هيرنانديز، كوكي، رودريجو، ليمار، ساؤول، دييغو كوستا وأنطوان غريزمان.

وعلى مقاعد بدلاء الأتلتي في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي اليوم، يجلس كل من: أدان، أليكس، فيليبي لويس، أرياس، خيمينيز، توماس، جيلسون، فيتولو، أولابي، كالينيتش، وكوريا.

وتُقام مباراة السوبر الأوروبي بين الريال ضد أتلتيكو مدريد في العاصمة الإستونية تالين، وسط متابعة جماهيرية كبيرة، لمشاهدة الثنائي الإسباني في أول اختبار رسمي هذا الموسم.