الزكاة والدخل تكشف حصيلة الأموال الموجهة للضمان عبر بوابة زكاتي

المواطن - واس

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل, أن المبالغ المدفوعة للزكاة من أفراد المجتمع تجاوزت 20 مليون ريال, وذلك عبر بوابة ” زكاتي ” الإلكترونية (هنا)، وتطبيق ” زكاتي ” للهواتف الذكية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها, أن أموال الزكاة المحصلة عبر بوابة ” زكاتي ” سيتم صرفها على جميع الفئات المسجلة في مختلف برامج الضمان الاجتماعي المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك بهدف دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتحقيق التكافل الاجتماعي المنشود، وفق شراكة استراتيجية قائمة بين الهيئة والوزارة في هذا الجانب.

وتتيح بوابة ” زكاتي ” لأفراد المجتمع الراغبين في دفع زكاتهم خدمة اختيارية لدفع الزكاة إلكترونياً بواسطة نظامي ” سداد ” و ” مدى ” ، بطريقة سهلة وسريعة وموثوقة.

وتُعد بوابة ” زكاتي ” الإلكترونية أول بوابة حكومية مخصصة لزكاة الأفراد وتقدم خدمات عديدة ومتميّزة لأفراد المجتمع، تشمل معلومات عن الزكاة، وخدمة حاسبة الزكاة لتيسير حساب نصاب الزكاة الواجب وتحديده، وتذكير بمواعيد الزكاة عند التسجيل بالبوابة، وتمكين دافعي الزكاة من معرفة أوجه صرف زكاتهم.